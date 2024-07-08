Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Світоліна, яка вийшла на гру із чорною, траурною стрічкою, декласувала суперницю. Перший сет українка провела на одному диханні, не залишивши навіть натяку на шанси для суперниці.

Особливої уваги заслуговує якість подачі одеситки – 81% влучання першої, 82% – виграних м’ячів. У другому сеті Світоліна зробила брейк у 4 геймі, а далі не менш упевнено довела справу до перемоги.

Після перемоги Світоліна зі сльозами на очах розповіла про трагічні події в Україні.

“Без сумніву, це була гарна гра. Але це був дуже складний день для українців. Тому так, було не так вже просто зосередитися на грі. Від самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу”, – сказала Світоліна.

Еліна втретє в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках. У чвертьфіналі Еліна зіграє проти представниці Казахстану російського походження Олени Рибакіної. Цікаво, що саме від неї Світоліна вилетіла з 1/8 фіналу Ролан Гаррос.