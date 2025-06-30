Еліна Світоліна виграла перший матч Вімблдону-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Еліна Світоліна розпочала свій шлях на Вімблдоні-2025 з впевненої перемоги в першому колі. Українська тенісистка здолала угорську спортсменку Анну Бондар, вигравши матч з рахунком 6:3, 6:1.

Перед цим турніром Світоліна взяла участь лише в одному змаганні на трав’яному покритті – у Бад-Гомбурзі, де вона програла бразилійці Беатріс Аддад Маї в 1/8 фіналу. У матчі проти Бондар українка зуміла зробити перший брейк у четвертому геймі першого сету, і, незважаючи на те, що суперниця змогла відіграти три сетпойнти, Еліна довела партію до перемоги.

Другий сет розпочався для Світоліної з потужного ривка 4:0, коли вона реалізувала два брейк-пойнти. Хоча Бондар змогла виграти один гейм на своїй подачі, українка швидко відновила перевагу і завершила сет з рахунком 6:1. Загальний час матчу склав 1 годину і 2 хвилини.

Протягом гри Світоліна зробила два ейси, переважала за кількістю виграшних ударів – 18 проти 9, а також допустила вдвічі менше невимушених помилок, ніж її суперниця (13 проти 26).

Ця перемога стала 40-ю для Світоліної на турнірах Великого шолома та восьмою на Вімблдоні. Вона вже п’ятий рік поспіль починає цей турнір з перемоги, востаннє програвши у першому колі у 2018 році.

У наступному колі Еліна зустрінеться з переможницею матчу між французькою тенісисткою Варварою Грачовою та “нейтральною” Александрою Соснович.

Коротка інформація про Еліну Світоліну

Еліна Світоліна, уродженка Одеси, представляє Харків на міжнародній арені. Свій перший офіційний матч на рівні ITF вона провела у 2008 році, а дебют у основній сітці турнірів WTA відбувся у 2012 році в Баку.

Серед найзначніших досягнень Світоліної – бронзова медаль Олімпіади-2020 та 18 титулів WTA. Найвищий рейтинг у кар’єрі – третє місце у вересні 2017 року.

Статистика виступів на Грендслемах:

Australian Open: 29 перемог – 12 поразок, найкращий результат – чвертьфінал (2018, 2019, 2025)

Roland Garros: 33 перемоги – 12 поразок, найкращий результат – чвертьфінал (2015, 2017, 2020, 2023, 2025)

Вімблдон: 20 перемог – 10 поразок, найкращий результат – півфінал (2019, 2023)

US Open: 24 перемоги – 11 поразок, найкращий результат – півфінал (2019)

Серед титулів WTA – перемоги на турнірах категорії WTA 1000 у Дубаї, Римі та Торонто, а також численні успіхи на турнірах WTA 250 і 500.