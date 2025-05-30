Відставка Ілона Маска та керівників DOGE в адміністрації Трампа

Про це повідомляють ABC News

З адміністрації президента Трампа йдуть не лише Ілон Маск, але й керівники Департаменту ефективності уряду США (DOGE). Це стало відомо з повідомлень ABC News, NPR та The Guardian.

Згідно з інформацією ABC News, у відставку йдуть головний юрист DOGE, речниця департаменту та помічник Маска, який також брав участь у роботі департаменту. The Guardian зазначає, що деякі співробітники DOGE залишаться на федеральній службі в адміністрації Трампа, але після відставки Маска їхні повноваження залишаються під питанням.

Раніше співробітники DOGE мали можливість перевіряти діяльність будь-якого федерального департаменту чи служби, а також отримували доступ до конфіденційних даних. Наприклад, мільярдер Антоніо Грасіас, якого Маск залучив до DOGE, мав прямий доступ до таких служб, як адміністрація соціального забезпечення та федеральне управління цивільної авіації. Це призвело до виникнення технічних проблем через відсутність прозорості в їхній діяльності.

Наразі невідомо, чи зможуть співробітники DOGE продовжувати свою роботу в колишньому обсязі. За даними WSJ, Расс Воут, християнський націоналіст і ключова фігура правого маніфесту “Проєкт 2025”, має замінити Маска на посаді керівника DOGE. Воут також виступає за скорочення федерального фінансування.

На початку своєї діяльності DOGE обіцяли зменшити федеральне фінансування для державних установ на понад 2 трильйони доларів. Станом на травень 2025 року їм вдалося скоротити фінансування приблизно на 140–175 мільярдів доларів.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації президента Трампа. Його термін як спеціального держслужбовця також закінчувався в кінці травня, оскільки за законодавством США особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.

Раніше Маск висловив критику щодо податкової ініціативи президента Трампа – закону про витрати, який може збільшити бюджетний дефіцит. Трамп охарактеризував цей законопроєкт як “Один великий красивий акт”, який має бути затверджений Сенатом Конгресу США. Якщо його приймуть, дефіцит бюджету може зрости на 3,8 мільярда доларів до 2034 року.