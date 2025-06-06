Вірусний конфлікт Ілона Маска і Дональда Трампа у соцмережах

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У соціальних мережах активно обговорюють нещодавній конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом, жартуючи, що його передбачили ще у популярному мультсеріалі “Сімпсони”. Ця іронічна думка швидко стала вірусною, викликавши хвилю мемів та жартів серед користувачів.

Сварка між двома відомими особистостями почалася після критики Маском нового бюджетного законопроєкту, на що Трамп відреагував із здивуванням і розчаруванням. Конфлікт загострився, коли Маск звинуватив Трампа у “невдячності” та натякнув на його можливу причетність до скандалу, пов’язаного з Джеффрі Епштейном.

Соцмережі миттєво відреагували на цю ситуацію, створюючи численні меми, які порівнюють сварку двох колишніх союзників із класичними сценами з “Сімпсонів”. Користувачі також адаптують події до українських реалій, додаючи гумористичні елементи з агітаційних плакатів та сучасних мемів.

Особливу увагу привернули жарти про те, що Трамп і Маск тепер “не друзі”, хоча раніше були близькими союзниками під час виборчої кампанії. Деякі користувачі навіть порівнюють їхній конфлікт із “жабогадюкінгом” – популярним мемом про сварки колишніх пар.

Також у мережі жартують, що Тейлор Свіфт, відома своїми піснями про колишніх, неодмінно напише трек про сварку Маска і Трампа. Іронічно відзначають, що конфлікт стався у червні – місяць прайду, коли відзначають рівність і права ЛГБТК+ спільноти.

Користувачі порівнюють Ілона Маска з персонажами з “Гри престолів”, згадують Володимира Зеленського та жартують про реакцію демократів на цей скандал. Загалом, сварка двох відомих політичних і бізнесових фігур стала справжнім приводом для гумору і творчості у соцмережах.