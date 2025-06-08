Конфлікт Ілона Маска та міністра фінансів США у Білому домі

Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на радника президента США Дональда Трампа Стівена Беннона.

У квітні цього року між Ілоном Маском, відомим американським мільярдером, та міністром фінансів США Скоттом Бессентом виник конфлікт, що переріс у фізичну сутичку. Цей інцидент стався на фоні суперечок у Білому домі, про що повідомила газета The Washington Post, посилаючись на слова радника президента США Дональда Трампа, Стівена Беннона.

Згідно з інформацією Беннона, Маск і Бессент зустрілися в Овальному кабінеті для обговорення кандидатури нового виконувача обов’язків голови Податкової служби США (IRS). Після завершення зустрічі, коли вони йшли коридором, між ними виникла словесна перепалка.

Бессент, згадуючи про заяви Маска щодо виявлення понад трильйона доларів марнотратних витрат держави, звинуватив його у невдачах і назвав «справжнім шахраєм». У відповідь Маск вдарив Бессента плечем, після чого міністр фінансів відповів ударом.

У конфлікт втрутилися кілька осіб, і Маска вивели із Західного крила Білого дому. Беннон зазначив:

“Президент Трамп почув про це і сказав: ‘Це вже занадто’.” – Стівен Беннон

Раніше у квітні про цей інцидент також повідомляло видання Axios. Свідки стверджували, що Бессент вигукнув Маску: «Пішов ти», на що той відповів: «Скажи це голосніше». Ця сварка відбулася на очах у прем’єрки Італії Джорджії Мелоні, яка відвідала Білий дім того дня.

Конфлікт між Трампом і Маском загострився після критики мільярдера законопроєкту, який просував президент. Маск висловив занепокоєння щодо можливого збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів через цей документ, що включає податкові зміни та посилення контролю за імміграцією.

5 червня Дональд Трамп заявив, що Маск «вичерпав себе» і порадив припинити державні субсидії та контракти з бізнесменом. У відповідь Маск назвав слова Трампа «брехнею» та підтримав його імпічмент.

Ілон Маск був важливим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах 2024 року. Він також отримав неофіційну посаду в Білому домі, де керував Департаментом ефективності уряду.

Діяльність Маска призвела до скасування тисяч робочих місць у федеральному уряді та скорочення мільярдів доларів іноземної допомоги, що викликало збої в роботі агентств і масові протести біля торгових точок Tesla у США та Європі.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації президента Трампа. Його термін спеціального держслужбовця закінчувався наприкінці травня, оскільки за законодавством США особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.