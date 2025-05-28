Ілон Маск критикує податкову ініціативу Трампа через збільшення дефіциту бюджету

Як повідомляє медіа CBS News

Ілон Маск, відомий американський мільярдер і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE), висловив свою критику щодо податкової ініціативи президента Дональда Трампа. У своєму інтерв’ю CBS News він зазначив, що його розчарування викликане законопроєктом, який був ухвалений Палатою представників Конгресу США і отримав підтримку Трампа.

Цей законопроєкт передбачає продовження податкових пільг для сфери послуг, збільшення витрат на охорону кордонів, введення нових вимог для програми Medicaid, а також скасування пільг для чистої енергетики. Маск підкреслив, що такі дії лише збільшують бюджетний дефіцит, а не зменшують його, що негативно вплине на роботу його команди в DOGE.

«Я був розчарований, побачивши цей величезний законопроєкт, який, відверто кажучи, збільшує дефіцит бюджету, а не зменшує його», – заявив Маск, вказуючи на негативні наслідки для економіки.

Президент Трамп охарактеризував цей законопроєкт як «Один великий красивий акт», і тепер його має розглянути Сенат Конгресу США. Якщо закон буде ухвалено, дефіцит бюджету може зрости на 3,8 мільярда доларів до 2034 року.

Маск активно брав участь у політичних процесах на початку адміністрації Трампа, а його команда в DOGE намагалася провести масштабні скорочення в урядових структурах. Це викликало занепокоєння серед демократів і деяких союзників Трампа, а також призвело до численних юридичних викликів.

Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск вирішив зосередитися на бізнесі, відійшовши від політики через труднощі в досягненні результатів, а також через занепокоєння щодо особистої та сімейної безпеки.