Ілон Маск видалив пост про Трампа у справі Епштейна: політичний конфлікт

Про це свідчить сторінка Ілона Маска в соцмережі X

Ілон Маск, відомий мільярдер, нещодавно видалив свій пост у соціальній мережі X, в якому стверджував, що президент США Дональд Трамп згадується в секретних документах, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальне насильство над неповнолітніми. Ця інформація стала доступною на сторінці Маска в X.

Увечері 5 червня Маск опублікував повідомлення, в якому зазначив, що Трамп фігурує в ще не оприлюднених файлах Міністерства юстиції США, пов’язаних із Епштейном, і що це є “справжньою причиною, чому вони не були оприлюднені”. Проте жодних доказів він не надав, лише зазначив, що “настав час скинути справді велику бомбу”. Станом на 7 червня цей пост вже не доступний.

Конфлікт між Трампом і Маском

Суперечка між Трампом і Маском почалася після критики мільярдера щодо законопроекту, який просував Трамп, через можливе збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Цей документ містить ряд політичних ініціатив, включаючи зміни в податковій системі та посилення контролю за імміграцією.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”. Президент додав, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь мільярдер назвав слова Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.

Раніше Маск був впливовим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах у листопаді 2024 року. Після цього він отримав неофіційну посаду в Білому домі, де керував Департаментом ефективності уряду Трампа.

Діяльність Маска, яка призвела до скорочення тисяч робочих місць у федеральному уряді та зменшення мільярдів доларів іноземної допомоги, викликала збої в роботі федеральних агентств і масові протести біля торгових точок Tesla в США та Європі.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації Трампа. Його термін як спеціального держслужбовця також закінчився в кінці травня, оскільки за американським законодавством особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.