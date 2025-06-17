Ілон Маск пройшов тест на наркотики: політики США планують обов'язкові перевірки

Відповідну фотографію він опублікував на своїй сторінці в X

Ілон Маск, відомий американський підприємець, нещодавно поділився результатами свого тесту на наркотики, опублікувавши фотографію бланка на своїй сторінці в X. Згідно з документом, бізнесмена перевірили на наявність амфетаміну, екстазі, кокаїну, кетаміну, метадону та інших наркотичних речовин, і всі результати виявилися негативними.

Маск не вперше стає об’єктом підозр щодо вживання наркотиків. Наприклад, у розслідуванні, опублікованому 30 травня 2025 року в The New York Times, йшлося про те, що минулого року, будучи близьким союзником президента США Дональда Трампа, він вживав наркотики у значних кількостях. За інформацією видання, бізнесмен зізнавався у вживанні кетаміну, екстазі та психоделічних грибів.

У березневому інтерв’ю 2024 року Маск зазначив, що вживає “невелику кількість” кетаміну раз на два тижні, вважаючи це лікуванням для покращення свого настрою.

7 червня The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчуває пригнічення через конфлікт з Маском. У приватних бесідах Трамп охарактеризував Маска як “великого наркомана”, намагаючись пояснити його поведінку.

Крім того, стало відомо, що демократи в США планують запровадити обов’язкові тести на наркотики для Ілона Маска та працівників DOGE. Відповідний законопроєкт, зареєстрований 2 квітня конгресвумен Мікі Шеріл від Демократичної партії, вимагатиме проходження тестів на наркотики перед початком державної служби та випадкових перевірок під час роботи.