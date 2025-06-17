Ілон Маск пройшов тест на наркотики: політики США планують обов'язкові перевірки

Відповідну фотографію він опублікував на своїй сторінці в X
Ілон Маск, відомий американський підприємець, нещодавно поділився результатами свого тесту на наркотики, опублікувавши фотографію бланка на своїй сторінці в X. Згідно з документом, бізнесмена перевірили на наявність амфетаміну, екстазі, кокаїну, кетаміну, метадону та інших наркотичних речовин, і всі результати виявилися негативними.
Маск не вперше стає об’єктом підозр щодо вживання наркотиків. Наприклад, у розслідуванні, опублікованому 30 травня 2025 року в The New York Times, йшлося про те, що минулого року, будучи близьким союзником президента США Дональда Трампа, він вживав наркотики у значних кількостях. За інформацією видання, бізнесмен зізнавався у вживанні кетаміну, екстазі та психоделічних грибів.
У березневому інтерв’ю 2024 року Маск зазначив, що вживає “невелику кількість” кетаміну раз на два тижні, вважаючи це лікуванням для покращення свого настрою.
7 червня The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчуває пригнічення через конфлікт з Маском. У приватних бесідах Трамп охарактеризував Маска як “великого наркомана”, намагаючись пояснити його поведінку.
Крім того, стало відомо, що демократи в США планують запровадити обов’язкові тести на наркотики для Ілона Маска та працівників DOGE. Відповідний законопроєкт, зареєстрований 2 квітня конгресвумен Мікі Шеріл від Демократичної партії, вимагатиме проходження тестів на наркотики перед початком державної служби та випадкових перевірок під час роботи.
“Існує три основні причини внесення цього законопроєкту на голосування, серед яких – поведінка Ілона Маска.”
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