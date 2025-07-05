Як повідомляє Twitter-акаунт Ілона Маска

4 липня, в день незалежності США, мільярдер Ілон Маск запустив опитування про можливість створення нової політичної партії в країні. Наступного дня він оголосив про заснування “Партії Америки”, про що повідомив у соцмережі X.

“У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу.” – Ілон Маск

Це не перша спроба Маска створити нову політичну силу. У червні 2025 року він також проводив опитування в соцмережі X, обговорюючи цю ідею.

Напруженість у відносинах між Трампом та Маском

У 2025 році Ілон Маск деякий час виконував роль неформального радника президента Дональда Трампа. Однак у травні він залишив адміністрацію, офіційно завершивши свою участь у державних справах.

Причиною цього розриву стали розбіжності щодо великого податкового законопроєкту Трампа, який Маск різко розкритикував, назвавши його “руйнівним” і таким, що “знищить робочі місця”.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”. Президент додав, що найкращий спосіб заощадити бюджет США – це скасувати державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь мільярдер охарактеризував слова Трампа як “брехню” і висловив підтримку його імпічменту. Згодом він вибачився за свої образливі публікації на адресу Трампа.

Трамп також не виключив можливості депортації Маска зі США, звинувативши його в невдоволенні через скасування мандату на електромобілі.

Маск був важливим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах у листопаді 2024 року. Після цього він отримав неофіційну посаду в Білому домі, де керував Департаментом ефективності уряду Трампа.