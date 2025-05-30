Ілон Маск залишає посаду у адміністрації Трампа, але залишається радником

Про це повідомляє ABC News з посиланням на високопосадовця адміністрації.

Ілон Маск, відомий американський мільярдер, завершує свою діяльність у ролі спеціального державного службовця в адміністрації Дональда Трампа, проте залишиться неофіційним радником президента. Цю інформацію підтвердив високопосадовець адміністрації, про що повідомляє ABC News.

Згідно з інформацією, Білий дім планує розпочати процедуру звільнення Маска вже наступної середи. 28 травня він зазначив, що його команда, яка займається ефективністю уряду, продовжить свою роботу, а місія DOGE “з часом лише зміцниться, ставши невід’ємною частиною урядового життя”.

Як спеціальний державний службовець, Маск мав обмежений термін перебування на посаді, який становив 130 днів. Цей ліміт він міг досягти вже в п’ятницю, 30 травня, що є рівно 130 днями з моменту інавгурації Трампа 20 січня.

У четвер представник адміністрації повідомив, що Маск продовжить виконувати свої обов’язки в якості неофіційного радника президента і, можливо, братиме участь у засіданнях Білого дому.

Відомо, що про відставку Маска стало відомо 29 травня. Він очолював Департамент ефективності уряду (DOGE) на тимчасовій основі.

В останні дні своєї служби Маск висловлював своє розчарування. Він, зокрема, критикував ухвалену республіканцями податкову ініціативу Трампа – законопроєкт про витрати, який може призвести до збільшення бюджетного дефіциту. Трамп охарактеризував цей законопроєкт як “Один великий красивий акт”, який має бути затверджений Сенатом Конгресу США. Після його прийняття дефіцит бюджету може зрости на 3,8 мільярда доларів до 2034 року.

Законопроєкт передбачає продовження податкових пільг для сфери послуг, збільшення витрат на безпеку кордонів, запровадження нових вимог для Medicaid та скасування податкових пільг на чисту енергетику.