Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа: причини та наслідки

Як повідомляє акаунт Ілона Маска у соцмережі Х (Twitter)

Ілон Маск, відомий американський підприємець, оголосив про свій вихід з адміністрації президента Дональда Трампа. Цю новину він оприлюднив у соціальній мережі Х.

У своєму повідомленні Маск зазначив: «Мій термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, і я хочу подякувати президенту Трампу за можливість працювати над зменшенням марнотратних витрат. Місія DOGE, що займається підвищенням ефективності роботи уряду, продовжуватиме розвиватися і стане невід’ємною частиною державного управління».

Відставка Маска була підтверджена представником Білого дому, згідно з інформацією агентства Associated Press.

Цікаво, що це рішення було ухвалене всього через день після того, як Маск в інтерв’ю телеканалу CBS висловив критику на адресу законопроєкту, що передбачає скорочення державних витрат, який був підтриманий адміністрацією та Палатою представників Конгресу США.

Спочатку Маск планував зменшити державні витрати на 2 трильйони доларів, але згодом цю ціль зменшили до 1 трильйона, а потім до 150 мільярдів. Він неодноразово висловлював своє розчарування через опір його ініціативам та конфлікти з іншими членами адміністрації, які виступали проти його спроб реформувати структуру міністерств.

Роль Маска в адміністрації Трампа з самого початку вважалася тимчасовою. Нещодавно він оголосив про намір зосередитися на розвитку власного бізнесу, зокрема компаній Tesla та SpaceX.