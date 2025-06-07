Ілон Маск пропонує нову політичну партію в США та конфліктує з Трампом

Як повідомляє допис з платформи X (раніше Twitter) Ілона Маска
Ілон Маск, відомий американський мільярдер, висловив свою думку щодо необхідності створення нової політичної партії в США. Цю інформацію він оприлюднив на платформі X, раніше відомій як Twitter.
У своєму дописі Маск зазначив:
“Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні.”
Після цього він повторно опублікував свій пост з підписом “Партія Америки”, що може вказувати на можливу назву нової політичної сили.
Раніше Маск провів опитування серед користувачів X, запитуючи, чи настав час для створення нової політичної партії, яка б представляла 80% середніх верств населення. Результати опитування показали, що 80,4% проголосували за цю ідею, тоді як 19,6% були проти.
Напруженість між Маском і Трампом
Конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом загострився після критики Маском законопроєкту, який просуває Трамп. За словами Маска, цей документ може призвести до збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Законопроєкт містить зміни в податковій політиці та посилення контролю за імміграцією.
5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”, підкресливши, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь мільярдер назвав слова Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.
Раніше Маск був впливовим союзником Трампа, інвестувавши близько 300 мільйонів доларів у підтримку республіканців на виборах 2024 року. Він також отримав неофіційну посаду в адміністрації Трампа, очолюючи Департамент ефективності уряду.
Однак його діяльність призвела до скасування тисяч робочих місць у федеральному уряді та скорочення мільярдів доларів іноземної допомоги, що викликало збої в роботі федеральних агентств і масові протести біля торгових точок Tesla в США та Європі.
29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації президента США. Його термін перебування на посаді спеціального держслужбовця закінчувався наприкінці травня, оскільки за законодавством США особи з таким статусом можуть працювати на держслужбі не більше 130 днів.
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