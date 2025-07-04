Ілон Маск ініціює створення нової політичної партії в США

Як повідомляє акаунт Ілона Маска у соцмережі X (Twitter)

Ілон Маск, американський мільярдер та колишній радник президента Дональда Трампа, запустив опитування про можливість створення нової політичної партії в США. У країні, де домінують Демократична та Республіканська партії, Маск прагне запропонувати альтернативу.

Опитування було опубліковане 4 липня, в День незалежності США, на платформі X. Мільярдер висунув ідею назвати нову політичну силу «Партія Америки». Це не перша спроба Маска ініціювати створення партії – у червні 2025 року він також проводив подібне опитування.

У 2025 році Ілон Маск деякий час виконував роль неформального радника в адміністрації Трампа, але у травні офіційно припинив співпрацю з урядом. Причиною розриву стали розбіжності щодо масштабного податкового законопроєкту, який Маск різко розкритикував, назвавши його «руйнівним» і таким, що «знищить робочі місця».

5 червня Трамп заявив, що Маск «вичерпав себе», підкресливши, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з ним. У відповідь Маск назвав слова Трампа «брехнею» і висловив підтримку його імпічменту, пізніше вибачившись за свої образливі коментарі.

Президент Трамп також не виключив можливості депортації Маска, звинувативши його у невдоволенні через скасування мандату на електромобілі.

Раніше Маск був впливовим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах 2024 року. Після цього він отримав неофіційну посаду в Білому домі, очоливши Департамент ефективності уряду Трампа.