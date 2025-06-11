Ілон Маск вибачився за критику Дональда Трампа: конфлікт і політичні наслідки

Про це повідомляє Твіттер-акаунт Ілона Маска

Ілон Маск, відомий американський мільярдер, висловив своє шкоду щодо деяких своїх публікацій про президента США Дональда Трампа. Він визнав, що його слова зайшли “занадто далеко” у стосунках з главою Білого дому. Цю інформацію бізнесмен оприлюднив у соціальній мережі Х.

“Я шкодую про деякі свої пости про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко.”

Конфлікт між Трампом і Маском

Суперечка між Трампом та Маском почалася після критики бізнесмена щодо законопроєкту, який просував президент. Маск висловив занепокоєння, що цей документ може призвести до збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Законопроєкт містить кілька політичних ініціатив, включаючи зміни в податковій системі та посилення контролю за імміграцією.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”. Президент також зазначив, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь на це мільярдер назвав слова Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.

Маск раніше був впливовим союзником Трампа, інвестувавши близько 300 мільйонів доларів у підтримку республіканців на виборах 2024 року. Після цього він отримав неофіційну посаду в адміністрації Трампа, де керував Департаментом ефективності уряду.

Діяльність Маска, яка призвела до скорочення тисяч робочих місць у федеральному уряді та зменшення мільярдів доларів іноземної допомоги, викликала збої в роботі федеральних агентств і масові протести біля торгових точок Tesla в США та Європі.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації Трампа. Його термін як спеціального держслужбовця також закінчувався в кінці травня, оскільки за американським законодавством особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.

Батько Маска, південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, висловив думку, що його син “зробив помилку”, посварившись з Трампом. Він вважає, що обидва “втомилися від напруженої праці”, що призвело до конфлікту між ними.