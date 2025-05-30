Відставка Ілона Маска з посади радника Трампа та внесок у урядові реформи

Слова Трампа передає Twitter-акаунт @RapidResponse47

На пресконференції, присвяченій відставці Ілона Маска з посади радника президента США Дональда Трампа та керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE), Трамп висловив подяку Маску за його внесок у реформування урядових структур. Президент назвав його “найвидатнішим бізнесменом-новатором”, що підкреслює важливість його роботи.

Трамп також відзначив, що діяльність DOGE стала “найзначнішою програмою урядових реформ за останні покоління”.

“З Департаментом ефективності уряду Ілон здійснив колосальну зміну у старих способах ведення бізнесу у Вашингтоні. Він привів групу дуже розумних людей, і вони знайшли речі, які є досить неймовірними. Мушу сказати, що цифри, про які ми говоримо, є значними, але з часом вони будуть набагато значнішими, тому що багато речей, над якими ми зараз працюємо, нам доведеться пам’ятати Ілона, коли ми їх знайдемо”, – Дональд Трамп

Президент також запевнив, що Маск не залишає адміністрацію і продовжить надавати йому консультації під час президентства. Ілон Маск підтвердив цю інформацію:

“Я очікую продовжувати надавати поради, коли Президенту знадобиться порада. Сподіваюся. І, звичайно, якщо президент хоче, щоб я щось зробив, я до його послуг”, – Ілон Маск

У знак вдячності за його роботу Трамп вручив Маску золотий ключ від Білого Дому.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації президента США. Його термін як спеціального держслужбовця закінчувався наприкінці травня, оскільки за американським законодавством особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі не більше 130 днів.

Раніше Маск висловлював критику щодо податкової ініціативи Трампа – закону про витрати, який може призвести до збільшення бюджетного дефіциту. Трамп охарактеризував цей законопроєкт як “Один великий красивий акт”. Після його прийняття Сенатом дефіцит бюджету може зрости на 3,8 мільярда доларів до 2034 року.

Керівники Департаменту ефективності уряду (DOGE) також планують залишити адміністрацію після відставки Маска. Проте частина співробітників DOGE залишиться на федеральній службі при адміністрації Трампа. Поки що невідомо, як зміняться повноваження цих працівників після відставки Маска.