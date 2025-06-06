Ілон Маск про згадку Дональда Трампа у справі Джеффрі Епштейна

Органи США за останні роки частково оприлюднили файли справи Епштейна

5 червня мільярдер Ілон Маск зробив заяву, що ім’я президента США Дональда Трампа фігурує в документах справи Джеффрі Епштейна, який був засуджений за сексуальне насильство над неповнолітніми. Маск стверджує, що саме через згадку Трампа ці файли не були повністю оприлюднені. Давайте розглянемо деталі справи Епштейна та можливі зв’язки з Трампом.

Джеффрі Епштейн, фінансист і засновник компанії J Epstein and Co, раніше викладав фізику та математику, а також працював у інвестиційному банку Bear Stearns. З часом він став надзвичайно багатим, придбавши розкішні маєтки у Флориді, Нью-Мексико та Нью-Йорку, і почав спілкуватися з багатьма знаменитостями. Його ім’я вперше з’явилося в медіа у 2002 році під час поїздки в Африку, куди також летіли Білл Клінтон, Кевін Спейсі та Кріс Такер.

Існують свідчення, що Епштейн відкрито говорив про свою пристрасть до молодих дівчат, про що згадували журналіст Майкл Вольф та сам Дональд Трамп.

Справу Епштейна розслідували понад 14 років, і вона мала два основні етапи. У 2005 році йому висунули звинувачення у наймі неповнолітніх дівчат для сексуальних дій у його будинку у Флориді. Під час обшуку поліція виявила фотографії дівчат. Хоча десятки жертв заявили про насильство, у 2008 році Епштейн визнав провину лише за одним епізодом і отримав 18-місячний термін з можливістю виходу на роботу.

Після звільнення він відновив зв’язки зі своїми впливовими знайомими, зокрема через експартнерку Гіслен Максвелл. Проте правоохоронці залишили його у списку сексуальних злочинців третього рівня, що свідчить про високий ризик рецидиву.

Відновлення розслідування та арешт Епштейна

У 2019 році, після публікацій Miami Herald про порушення в справі Епштейна, федеральні прокурори відновили розслідування. 6 липня 2019 року його заарештували в Нью-Йорку, а під час обшуків виявили тисячі фотографій сексуального змісту. Через два дні йому висунули звинувачення у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Він залишався під вартою до своєї смерті 10 серпня 2019 року, яку офіційно визнали самогубством.

Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна, зізналися у порушеннях і дали неправдиві свідчення, уклавши угоду з прокурорами.

Вірджинія Джуффре та Гіслен Максвелл

Однією з відомих позивачок була Вірджинія Джуффре, яка стверджувала, що стала жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Вона назвала кількох впливових чоловіків, серед яких принц Ендрю, губернатор Нью-Мексико Білл Річардсон та інші. Принц Ендрю врегулював позов позасудовим шляхом у 2022 році, хоча провини не визнав. У квітні 2025 року Джуффре наклала на себе руки.

Гіслен Максвелл, колишня партнерка Епштейна, була засуджена у 2021 році до 20 років ув’язнення за пособництво у сексуальному насильстві над неповнолітніми. Вона подала апеляцію, але вирок залишили без змін.

Чи причетний Дональд Трамп?

5 червня Ілон Маск заявив, що Трамп згадується в секретних файлах Міністерства юстиції США, пов’язаних зі справою Епштейна, і що це причина, чому документи не були повністю оприлюднені. Проте жодних доказів цієї інформації Маск не надав.

Відомо, що Трамп і Епштейн були знайомі і навіть товаришували. Трамп раніше казав:

“Я знаю Джеффа вже 15 років. Чудовий хлопець. З ним дуже весело проводити час. Кажуть навіть, що йому подобаються красиві жінки так само, як і мені, і багато з них молодші. Безсумнівно, Джеффрі насолоджується своїм соціальним життям.” – Дональд Трамп

Після другого арешту Епштейна у 2019 році Трамп заявив, що їхні шляхи розійшлися ще 15 років тому. Прізвище Трампа є у бортових журналах літака Епштейна, на якому політик літав. У 2016 році одна з позивачок згадувала, що провела кілька годин з Епштейном у казино Трампа в Атлантик-Сіті.

На сьогодні немає жодних доказів причетності Трампа до протиправних дій у справі Епштейна. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт також спростувала будь-які зв’язки Трампа з цією справою.