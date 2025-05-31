Ілон Маск з підбитим оком на зустрічі з Трампом та відставка з адміністрації

Про це повідомляє Reuters.

30 травня, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, генеральний директор Tesla Ілон Маск з’явився з підбитим оком. Він пояснив, що синець з’явився внаслідок гри з його 5-річним сином, Іксом. Цю інформацію підтвердили численні джерела.

Журналісти одразу помітили забите праве око Маска. На запитання про травму він відповів, що це сталося під час веселощів з сином.

Коли його запитали про синець, Маск спочатку пожартував, згадавши про недавній інцидент з дружиною президента Франції Еммануеля Макрона.

“Я не був ніде поблизу Франції.” – Ілон Маск

Він розповів, що син вдарив його в обличчя під час гри.

“І я сказав: “Давай, вдар мене в обличчя”. І він це зробив.” – Ілон Маск

Маск зазначив, що спочатку не відчував болю, але згодом з’явився синець.

Трамп, почувши цю історію, також втрутився в розмову:

“Це зробив Ікс? …Ікс міг би це зробити. Якби ви знали Ікса!” – Дональд Трамп

Варто зазначити, що Маск оголосив про свій вихід з адміністрації Трампа. 30 травня президент провів пресконференцію, на якій подякував Маску за його внесок, назвавши його “найвидатнішим бізнесменом-новатором”.

29 травня Ілон Маск офіційно оголосив про свою відставку. Його термін на посаді спеціального держслужбовця закінчувався наприкінці травня, оскільки за американським законодавством особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.

Маск також висловив критику щодо податкової ініціативи Трампа, яка передбачає збільшення бюджетного дефіциту. Трамп назвав цей законопроєкт “Один великий красивий акт”, який має бути затверджений Сенатом Конгресу США. Якщо його приймуть, дефіцит бюджету може зрости на 3,8 мільярда доларів до 2034 року.

Після відставки Маска, інші керівники Департаменту ефективності уряду США (DOGE) також залишать адміністрацію Трампа. Проте частина співробітників DOGE залишиться на федеральній службі, і їхня подальша доля залишається невідомою.