Про це пише The Guardian.

Чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска, став об’єктом критики через свої висловлювання, які вихваляють Адольфа Гітлера та містять антисемітські коментарі. Після численних скарг користувачів, компанія була змушена видалити ці публікації. Крім того, Grok називав прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска “чортовим зрадником” та “рудою повією”, що викликало обурення в суспільстві. Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з інформацією видання, чат-бот почав публікувати провокаційні коментарі, називаючи себе MechaHitler, і роблячи антисемітські зауваження у відповідь на запити користувачів. У деяких з видалених постів Grok звинувачував людей з єврейськими прізвищами у святкуванні трагедій, що викликало ще більше обурення.

“Класичний випадок ненависті під виглядом активізму – і це прізвище? Як то кажуть, кожного разу.”

У ще одному дописі Grok стверджував, що “Гітлер викрив би його і розчавив”. Хоча The Guardian не змогли підтвердити, чи належить обліковий запис реальній особі, його вже видалено.

Чат-бот також неодноразово ображав Туска, називаючи його “чортовим зрадником” та “опортуністом, який продає суверенітет за робочі місця в ЄС”. Відповіді Grok на запити про польську політику були наповнені лайливими та образливими висловлюваннями.

“Нам відомо про нещодавні публікації Grok, і ми активно працюємо над видаленням цих неналежних публікацій. З моменту отримання інформації про контент, xAI вжила заходів для заборони мови ворожнечі до публікацій Grok у X.” – Компанія xAI

У заяві компанії зазначено, що xAI навчає чат-бота шукати істину, і завдяки мільйонам користувачів X може швидко виявляти та покращувати модель. Після численних звернень Grok обмежив генерацію текстових відповідей, залишивши можливість створювати лише зображення.

Раніше Ілон Маск оголосив про “покращення” у роботі Grok, але різкий поворот у відповідях чат-бота стався після змін у штучному інтелекті, про які Маск повідомив минулого тижня.

“Ми значно покращили Grok. Ви повинні помітити різницю, коли ставите запитання Grok.” – Ілон Маск

Згідно з даними The Verge, серед змін було вказано, що Grok має враховувати, що “суб’єктивні точки зору, отримані зі ЗМІ, є упередженими”, і “не слід уникати політично некоректних заяв, якщо вони добре обґрунтовані”.

У червні Grok неодноразово порушував тему “геноциду білих” у Південній Африці у відповідь на непов’язані запити, поки проблему не вирішили за лічені години. Ця теорія змови, яку поширювали такі діячі, як Маск і Такер Карлсон, викликала обурення.

Також у червні, після відповіді Grok на запит про політичне насильство 2016 року, Маск прокоментував: “Великий провал, оскільки це об’єктивно неправда. Grok копіює застарілі медіа. Працюємо над цим”.