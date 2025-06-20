Ілон Маск трансформує X у фінансовий застосунок з X Money

Про це повідомила генеральна директорка X Corp Лінда Яккаріно на міжнародному фестивалі реклами “Каннські леви”, пише Financial Times

Ілон Маск, який є власником соціальної мережі X, має амбітні плани щодо трансформації платформи в “застосунок для всього”. Незабаром користувачі зможуть здійснювати інвестиції та торгівлю безпосередньо через X.

Цю інформацію озвучила генеральна директорка X Corp Лінда Яккаріно під час міжнародного фестивалю реклами “Каннські леви”, про що повідомляє Financial Times.

“Ви зможете зайти на X і здійснювати всі свої фінансові операції на платформі.” – Лінда Яккаріно

Вона також зазначила, що компанія планує випустити кредитну або дебетову картку X, яка може з’явитися вже цього року.

Financial Times підкреслює, що Маск прагне створити платформу, схожу на китайський WeChat – універсальний сервіс для обміну повідомленнями, платежів і покупок.

“На платформі, якої сьогодні не існує, з’явиться ціла комерційна та фінансова екосистема.” – Лінда Яккаріно

X Corp вже анонсувала запуск X Money – цифрового гаманця та сервісу для peer-to-peer платежів, першим партнером якого стане Visa. Спочатку сервіс буде доступний у США, а згодом планується його розширення на інші країни.

За словами Яккаріно, X Money дозволить користувачам купувати товари, зберігати цінності та давати чайові творцям контенту на платформі.

Проте, як зазначає Financial Times, ініціатива Маска у сфері фінансових послуг може зіткнутися з серйозними регуляторними викликами, зокрема в питаннях ліцензування та боротьби з відмиванням грошей.

Платформа X намагається відновити своє “фінансове здоров’я” після того, як багато рекламодавців, які є основним джерелом доходів, залишили її через зміни, що відбулися після придбання Маском.

Рекламодавці висловлювали занепокоєння щодо підходу Маска до модерації контенту, що призводило до розміщення реклами поруч із небажаним контентом, а також через провокаційні дії самого підприємця.

Деякі рекламодавці на фестивалі в Каннах заявили про обережність щодо розміщення реклами на X і сумніваються, що компанія зможе досягти своїх цільових показників через токсичність контенту.

Дослідницька компанія Emarketer прогнозує, що дохід X зросте до 2,3 мільярда доларів у 2025 році, порівняно з 1,9 мільярда доларів у 2024 році. Водночас у 2022 році, коли Маск очолив компанію, прибутки становили 4,1 мільярда доларів.