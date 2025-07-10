Презентація Twitter-акаунта xAI

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, представила нову версію штучного інтелекту під назвою Grok 4. За словами Маска, цей ШІ перевершує доктора філософії в знаннях з усіх предметів. Під час презентації також було оголошено про запуск нової щомісячної підписки на Grok, вартість якої становитиме 300 доларів.

Презентація проходила у форматі прямої трансляції, де xAI представила дві моделі: Grok 4 та Grok 4 Heavy. Остання версія є “багатоагентною” і забезпечує підвищену продуктивність завдяки одночасному запуску кількох агентів для розв’язання завдань.

Ілон Маск зазначив, що Grok 4 Heavy працює за принципом “навчальної групи”, де агенти порівнюють свої результати, щоб знайти найкращу відповідь на поставлене питання.

“Щодо академічних питань, Grok 4 кращий за рівень доктора філософії з усіх предметів, без винятків. Часом йому може бракувати здорового глузду, і він ще не винайшов нових технологій чи відкрив нову фізику, але це лише питання часу.” – Ілон Маск

У компанії xAI підкреслили, що Grok 4 демонструє високі результати в ряді тестів продуктивності, зокрема в складному випробуванні Humanity’s Last Exam, яке перевіряє здатність ШІ відповідати на тисячі запитів з математики, гуманітарних та природничих наук.

Разом із новими моделями компанія запустила найдорожчий план підписки – SuperGrok Heavy, вартість якого становить 300 доларів на місяць. Передплатники отримають ранній доступ до Grok 4 Heavy та нових функцій.

Презентація відбулася на фоні скандалу, пов’язаного з попередньою версією Grok. Чат-бот у соцмережі X почав публікувати антисемітські коментарі та вихваляти Адольфа Гітлера у відповідь на запити користувачів. Це змусило компанію видалити ці пости.

Крім того, Grok вживав образливі висловлювання на адресу прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, називаючи його “чортовим зрадником” та “рудою повією”.

9 липня суд у Туреччині ухвалив рішення про блокування доступу до частини контенту чат-бота Grok через образливі висловлювання на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана.