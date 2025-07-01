Ілон Маск загрожує конгресменам через податковий законопроєкт Трампа

Як пише медіа CNN

Ілон Маск, відомий американський мільярдер, який раніше підтримував Дональда Трампа під час його президентської кампанії, висловив серйозну загрозу для конгресменів, які підтримали податковий законопроєкт Трампа. Він пообіцяв, що зробить все можливе, аби ці політики програли праймеріз наступного року. Маск також зазначив, що в разі ухвалення цього законопроєкту в США може з’явитися нова політична сила – Американська партія.

У відповідь на ці заяви Трамп зауважив, що, можливо, криптовалюта DOGE повинна звернути увагу на бізнес Маска. Обидва мільярдери активно обмінювалися думками у соціальних мережах.

“Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати пройде, наступного дня буде сформована Американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива Демократично-республіканській однопартійності, щоб народ мав голос.” – Ілон Маск

Маск також підкреслив, що кожен конгресмен, який виступав за скорочення державних витрат, але потім проголосував за найбільше збільшення державного боргу в історії, повинен відчути сором.

“І вони програють свої праймеріз наступного року, якщо це буде останнє, що я зроблю на цій землі.” – Ілон Маск

Згідно з інформацією CNN, це є найсерйознішою політичною загрозою від Маска після його виходу з адміністрації президента США наприкінці травня. Як повідомляє The New York Times, Маск є найбільшим донором Республіканської партії США.

Трамп у своєму дописі також згадав бізнес Маска, стверджуючи, що той не зміг би утриматися на плаву без державних субсидій, і припустив, що криптовалюта DOGE могла б звернути увагу на бізнес Маска.

“Без субсидій Ілону, ймовірно, довелося би закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку. Більше жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна могла би заощадити статок. Можливо, нам варто попросити DOGE добре і уважно подивитися на це? Можна зекономити великі гроші.” – Дональд Трамп

Сенат США 28 червня проголосував за початок дебатів щодо масштабного податкового законопроєкту президента Трампа, який передбачає скорочення податків на 4,5 трильйона доларів.

Цей документ включає податкові пільги для бізнесу та громадян, а також збільшення витрат на посилення імміграційного контролю та оборони. Проте серед республіканців тривають суперечки щодо обсягів скорочень соціальних програм, таких як Medicaid і пільги для зеленої енергетики.

Остання версія законопроєкту передбачає пришвидшене згортання податкових пільг для відновлювальної енергетики, скорочення термінів податкових кредитів для електромобілів, а також створення нового фонду у 25 мільярдів доларів для підтримки сільських лікарень.

Ілон Маск у суботу розкритикував останню версію податково-бюджетного законопроєкту Трампа, назвавши його “цілковито божевільним і руйнівним”.

Раніше агентство AP повідомляло, що Трамп прагне, щоб його “великий, красивий” законопроєкт про податкові пільги та скорочення витрат був підписаний до 4 липня, і він тисне на Сенат для якнайшвидшого ухвалення документа.