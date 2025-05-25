Ілон Маск залишає політику заради Tesla і SpaceX: причини та плани

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Ілон Маск, американський мільярдер і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE), вирішив зосередитися на бізнесі, відмовившись від політичної діяльності. Це рішення стало наслідком труднощів у досягненні бажаних результатів та занепокоєння щодо особистої безпеки. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на свої джерела.

Близько року тому Маск зібрав групу республіканських стратегів у своїй квартирі в Остіні, де висловив підтримку Дональду Трампу та готовність інвестувати значні кошти для створення “червоної хвилі” на виборах. У 2024 році він витратив щонайменше 288 мільйонів доларів і очолив DOGE, яка ініціювала масштабні скорочення в уряді США.

Однак, за словами джерел, інтерес Маска до політики останнім часом значно зменшився. Після негативної реакції на його політичні дії та акції проти компанії Tesla, він заявив: “Я думаю, що зробив достатньо”. Це розчарування пов’язане з особистими витратами, труднощами у досягненні результатів і зростаючою стурбованістю за безпеку себе та своєї родини.

Зусилля Маска у звільненнях у федеральному уряді викликали протести біля зарядних станцій Tesla та дилерських центрів, які іноді переходили у насильство, включаючи вандалізм і стрілянину. Згідно з опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, популярність бізнесмена серед американців також знизилася: лише 35% громадян схвалюють його діяльність, тоді як 57% – ні.

Маск прагне повернути увагу до своїх основних бізнесів – Tesla та SpaceX. Обидві компанії перебувають на важливому етапі розвитку: Tesla готується до випуску повністю автономного автомобіля в червні, а SpaceX планує запуск ракети Starship наступного покоління найближчим часом. Крім того, Маск має амбітні плани відправити безпілотний флот на Марс у 2026 році, що є важливим кроком до реалізації його мрії про колонізацію Червоної планети.

Відхід Маска від політичних витрат стане значною втратою для Республіканської партії США, оскільки очікувалося, що він знову підтримуватиме республіканські кампанії на проміжних виборах 2026 року та президентських виборах 2028 року.