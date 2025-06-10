Про це повідомляє Deadline.

Елісон Олівер, яка здобула популярність завдяки ролі у фільмі “Солтберн”, та російський актор Юрій Борисов, номінований на “Оскар” за свою другорядну роль у стрічці “Анора”, отримали головні ролі у романтичній драмі “Денніс”. Цей фільм стане дебютом у режисурі для Емілі Мортімер, яка також є номінованою на BAFTA акторкою, повідомляє Deadline.

Емілі Мортімер, яка виступає як сценаристка та режисерка проєкту, розповідає про британську студентку, роль якої виконає Елісон Олівер, та російського поета, якого зіграє Юрій Борисов. Дія фільму відбуватиметься у Москві 1990-х років, де розкривається їхнє кохання на фоні історичних змін.

Проєкт реалізується американською компанією A24, заснованою у 2012 році Даніелем Кацем, Девідом Фенкелем та Джоном Годжесом, а також продюсерською компанією Fruit Tree, яку у 2020 році заснувала акторка Емма Стоун разом із чоловіком Дейвом Маккері. Співпраця над “Денніс” є їхнім другим спільним проєктом за участі актора та режисера Джессі Айзенберга.

Продюсерами від Fruit Tree виступлять Емма Стоун, Дейв Маккері та Алі Гертінг. З боку King Bee Productions продюсування забезпечать Емілі Мортімер, її чоловік Алессандро Нівола та Ліззі Настро Адлер. Виконавчими продюсерами стали Джошуа Горсфілд (Intake), Вікторія Петрані (Proton Cinema) та Джейкоб Епштейн (Lighthouse). Фінансування та світовий прокат фільму забезпечить A24.

Емілі Мортімер – британська акторка і режисерка, яка народилася у Лондоні у 1971 році. Вона отримала премію Independent Spirit Award у 2003 році за роль у фільмі “Прекрасне та дивовижне”. Найбільшу популярність здобула завдяки ролі у дилогії “Рожева пантера” (2006, 2009). У 2021 році Мортімер написала сценарій, зрежисувала та зіграла у мінісеріалі “В пошуках кохання”, за другорядну роль у якому була номінована на BAFTA.

Елісон Олівер – ірландська акторка, яка стала відомою завдяки дебютній ролі Френсіс у мінісеріалі “Розмови з друзями” (2022) та участі у трилері “Солтберн” (2023). У 2023 році вона потрапила до списку “10 акторів, за якими варто стежити” за версією журналу Variety і дебютувала на сцені Лондонського театру.

Юрій Борисов – російський актор, номінований на “Оскар” за другорядну роль у фільмі “Анора”. Він також фігурує у базі “Миротворець”. У 2020 році Борисов зіграв у російському фільмі “Калашніков”, знятому в окупованому Криму, а у 2019 році – у стрічці “Т-34”, що прославляє російську армію.

Нещодавно стало відомо, що режисер Лука Гуаданьїно розглядає Юрія Борисова на головну роль у своєму новому фільмі “Штучний”, який розповідатиме про звільнення та швидке повернення на посаду генерального директора OpenAI Сема Альтмана.