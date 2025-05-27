Макрон прокоментував відео з дружиною у В’єтнамі

Про це пише Reuters

Еммануель Макрон, президент Франції, висловився щодо відео, на якому його дружина Бріжит, здається, штовхає його в обличчя під час виходу з президентського літака у В’єтнамі. Цей інцидент привернув увагу медіа та викликав обговорення.

Подія відбулася в неділю ввечері, коли подружжя прибуло до Ханоя в рамках візиту до Південно-Східної Азії. На запису видно, як Бріжит нібито штовхає Макрона, після чого він на мить відступає, але згодом усміхається та вітає журналістів.

Під час прес-конференції в Ханої Макрон прокоментував ситуацію, зазначивши: “Я жартував зі своєю дружиною, це нічого серйозного”. Він також підкреслив, що це не перший випадок, коли його дії неправильно інтерпретуються: “Є люди, яких я називаю божевільними, які постійно перекручують те, що бачать”, – додав він.

Цей інцидент стався в міжнародному аеропорту Ной Бай у Ханої 25 травня 2025 року, коли президентська пара прибула для початку свого туру по Південно-Східній Азії.