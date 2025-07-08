Візит Еммануеля Макрона до Великої Британії у 2025 році: ключові події та теми

Про це повідомляє BBC

Еммануель Макрон, президент Франції, розпочав свій триденний візит до Великої Британії, який проходитиме з 8 по 10 липня 2025 року. Цей візит є знаковим, адже Макрон став першим французьким президентом, який відвідує Сполучене Королівство з 2008 року, а також першим лідером країни ЄС, що прибув до Британії після Brexit у 2020 році.

8 липня, разом із дружиною Бріджит, Макрон відвідав Віндзорський замок – одну з офіційних резиденцій короля Чарльза III та королеви Камілли. Президент також побував у Вестмінстерському абатстві, де спочивають понад 30 британських монархів.

Увечері того ж дня Макрон виступив у парламенті Великої Британії, де обговорив важливі теми, такі як ситуація в Палестині, Іран, Brexit та війна в Україні. Він акцентував на необхідності підтримки України в її боротьбі з Росією, порівнюючи сучасні події з нападом Німеччини на Францію під час Другої світової війни.

“Щоразу, коли Росія Володимира Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не погодимось з тим, що сила – це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну.”

9 липня Макрон планує провести ряд зустрічей в Імперському коледжі, присвячених питанням довкілля, культури (у Британському музеї) та розвитку штучного інтелекту. Імперський коледж є одним з провідних навчальних закладів Великої Британії.

10 липня відбудеться саміт Великої Британії та Франції за участі прем’єр-міністра Кіра Стармера та представників урядів обох країн. Ввечері Макрон і Стармер відвідають військову базу Нортвуд, де проведуть зустріч “коаліції охочих” за участі президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в онлайн-форматі.

Протягом трьох днів візиту планується обговорити ряд важливих питань, включаючи спільну торгівлю, переозброєння, європейську безпеку, нелегальну міграцію, атаки Ізраїля на Сектор Гази, визнання Палестини як держави, а також війну Росії проти України та підтримку Києва.

В Єлисейському палаці підкреслили, що цей візит є першим державним візитом лідера країни Євросоюзу до Великої Британії після завершення Brexit у 2020 році. Він також продовжує політику прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо зближення з ЄС після саміту ЄС – Велика Британія, що відбувся у травні 2025 року.