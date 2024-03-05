Макрон зустрінеться в Празі з Президентом Чехії Петром Павлом і прем’єр-міністром Петром Фіалою.

Петро Павло оголосив на Мюнхенській конференції в лютому, що Чехія знайшла в країнах за межами Європи 800 тисяч снарядів — пів мільйона калібром 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм — які можна швидко купити і передати Україні.

Прага пропонує скинутися на цю закупівлю всім країнам Європи: за даними газети Financial Times, потрібні півтора мільярда доларів. Петро Фіала минулого тижня сказав, що до цієї ініціативи готові приєднатися близько 15 країн, у тому числі й Франція.

Еммануель Макрон уже казав, що Франція, справді, готова приєднатися, але не уточнював, скільки вона готова внести. Нідерланди пообіцяли дати 100 млн євро.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що країни на зустрічі в Парижі попросили своїх міністрів оборони протягом наступних 10 днів розробити плани доставки більшої кількості боєприпасів в Україну.