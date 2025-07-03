Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

5 та 6 липня у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва відбудеться прем’єра вистави “Імперія маст дай”. Ця постановка базується на реальних історіях підлітків з Херсона, яких окупаційна влада вивезла до Криму під приводом відпочинку.

Вистава поєднує документальні свідчення, сучасну сценографію, гротеск і емоційний заряд, щоб через художні образи висвітлити важливу тему – депортацію українських дітей. Про це розповіла завідувачка літературної частини театру Ольга Дорофєєва.

“Ми вважаємо, що це дуже важлива тема. Це така дуже болісна тема, але ми не маємо права про це забувати, не маємо права про це не говорити.” – Ольга Дорофєєва

Ця вистава призначена як для підлітків, так і для дорослих, адже головні герої – підлітки, які опинилися в Криму. Їх нібито відправляють на відпочинок, але насправді це процес депортації. Постановка демонструє, як працює система пропаганди та які механізми впливу використовуються на дітей.

«Тисячі дітей, які опинилися в окупації або в депортації, вимушені ставати на сторону Росії, публічно підтримувати її або долучатися до російських сімей», – зазначила Ольга Дорофєєва.

З 2022 року театр активно досліджує тему підлітків через мистецтво. Вистава “Імперія маст дай” продовжує цю лінію, залучаючи сучасних композиторів і авторів текстів, щоб зробити постановку максимально актуальною для молоді.

Тексти пісень написали Євгеній Володченко та Жека Курган, а музичний супровід створив DJ Kultivator – митці, які вміють створювати сучасне мистецтво, близьке молоді.

Основою вистави стала п’єса Оксани Гриценко “Я повернуся”, яка вже була поставлена в українських театрах і за кордоном. Авторка, родом з Херсона, збирала інтерв’ю у дітей, які повернулися з депортації, щоб матеріал був максимально документальним.

Режисерка Оксана Дмітрієва обрала цей текст під час open call, де були представлені роботи різних українських авторів. Робота над виставою проходила з натхненням, незважаючи на складну тематику.

“Навіть коли такі болісні теми ми беремо, інколи це може бути трішки абсурдно, трішки смішно, водночас в цьому є і гострота, і біль.” – Ольга Дорофєєва

Для створення вистави зібрали потужну команду митців: режисерку Оксану Дмітрієву, художницю і поетку Діну Чмуж, а також українських дизайнерів, які працювали над костюмами. Це дозволило поєднати важливий зміст із художньою насиченістю форми.

Назва вистави “Імперія маст дай” відрізняється від оригінальної п’єси і має підзаголовок “Напруга на 13 кіловольтів: акумулюємо лють”. Вона відображає злість і неприйняття трагедії, що відбувається з дітьми України.

“Назва ‘Імперія маст дай’ про те, що імперія має померти, про те, що всі ми цього хочемо. І дуже багато нашої злості, нашої агресії, нашої люті направлено на те, що робить РФ з цивільними, на те, що вона робить щодня з нашими містами.” – Ольга Дорофєєва

Число 13 кіловольтів – це метафора потужної енергії злості, а також документальний факт, пов’язаний із напругою генераторів на Каховській ГЕС.

Вистава містить багато музики, гротескних і візуальних метафор, жартів і гострих моментів, що допомагають глядачам сприймати складну тему.

Автори намагалися подати важкі теми через художні образи, перетворюючи абсурдні факти російської пропаганди у відверте посміховисько, що дає змогу відсторонитися і по-іншому поглянути на трагедію.

“Коли якась тема береться і перетворюється в мистецтво, перетворюється у виставу, то це дає можливість нам наче б трішки відсторонитися від цієї теми.” – Ольга Дорофєєва

Театр планує показати виставу і за кордоном, адже тема депортації дітей під час війни є надзвичайно важливою і не повинна забуватися.