Звіт оприлюдило Міністерство енергетики України.
На Харківщині: заживили населений пункт, який був знеструмлений під час бойових дій, але залишаються без електропостачання 15,2 тисячі абонентів. У місті Харків госпіталізовано двоє людей з підозрою на отруєння чадним газом. Графіки погодинних відключень діятимусь у Харкові і сьогодні.
На Львівщині: через неправильне користування газом у побуті стався вибух газоповітряної суміші в приватному будинку, покрівлю будинку частково зруйновано. Загинула жінка.
На Донеччині: без електропостачання залишається 43,7 тисячі абонентів.
На Запоріжжі: заживилено 312 домогосподарств, які знеструмлювалися через обстріли. Також відновлено енергопостачання 2058 споживачів, що порушувалося через пошкодження електрообладнання.
На Кіровоградщині: всіх споживачів заживлено.
На Херсонщині: у Херсоні заживили 33 абоненти, але майже 4 тисячі точок обліку залишаються без світла.
На Чернігівщині: через бойові дії відключено 1,4 тисячі абонентів.
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