Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Ще один важкий день для енергетиків Дніпропетровщини. Наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де лагодили повітряні лінії”, — йдеться у повідомленні.

На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими. Однак від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.

“Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення”, — наголошують у ДТЕК.