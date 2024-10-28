Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
“Ще один важкий день для енергетиків Дніпропетровщини. Наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де лагодили повітряні лінії”, — йдеться у повідомленні.
На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими. Однак від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.
“Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення”, — наголошують у ДТЕК.
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