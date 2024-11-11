З 4 по 10 листопада енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для майже 154 тисяч родин у 93 населених пунктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Фахівці компанії працюють над відновленням мережі навіть в умовах бойових дій, отримуючи дозвіл від Збройних Сил України та ДСНС.

На Дніпропетровщині вдалося повернути світло в оселі 125,9 тисяч родин, зокрема для близько 90 тисяч споживачів після масованої атаки 8 листопада, що залишила без електрики 9 населених пунктів, серед яких Нікополь і Марганець.

“Попри всі ризики, енергетики продовжують тримати енергетичний фронт ось уже 992 дні”, – наголосила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення компанія повернула світло 15,3 мільйонам родин у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

На Донеччині, де через бойові дії електромережі регулярно зазнають пошкоджень, протягом тижня енергетики відновили світло для 27,8 тисяч родин. Незважаючи на посилення обстрілів, ремонтні бригади продовжують виконувати свою роботу відразу після отримання дозволу.

В Одеській області фахівці ДТЕК повернули електропостачання до 195 домівок, що постраждали через ворожі атаки.

Енергетики продовжують працювати у високих ризиках, швидко усуваючи пошкодження у всіх доступних районах і наближених до зони бойових дій населених пунктах.