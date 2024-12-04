Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
За попередньою інформацією, графіки відключень визначено наступним чином:
Для населення:
- з 6:00 до 7:00 – одна черга відключень;
- з 7:00 до 20:00 – дві черги відключень;
- з 20:00 до 22:00 – одна черга відключень.
Для бізнесу та промисловості:
- з 5:00 до 23:00 – діятимуть графіки обмеження потужності.
Причиною тимчасових обмежень є наслідки масованої ракетно-дронової атаки, яка відбулася 28 листопада й спричинила значні пошкодження енергооб’єктів.
“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – йдеться в повідомленні.
Фахівці застерігають, що графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації. Найактуальнішу інформацію жителі регіонів можуть отримати на офіційних ресурсах своїх обленерго.
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