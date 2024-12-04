У четвер, 5 грудня, в Україні буде запроваджено обмеження в електропостачанні для побутових і промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

За попередньою інформацією, графіки відключень визначено наступним чином:

Для населення:

з 6:00 до 7:00 – одна черга відключень;

з 7:00 до 20:00 – дві черги відключень;

з 20:00 до 22:00 – одна черга відключень.

Для бізнесу та промисловості:

з 5:00 до 23:00 – діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною тимчасових обмежень є наслідки масованої ракетно-дронової атаки, яка відбулася 28 листопада й спричинила значні пошкодження енергооб’єктів.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – йдеться в повідомленні.

Фахівці застерігають, що графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації. Найактуальнішу інформацію жителі регіонів можуть отримати на офіційних ресурсах своїх обленерго.