За минулу добу, 30 жовтня, енергетики відновили електропостачання для 3163 споживачів, які залишилися без світла через бойові дії.

Про це повідомляє Укренерго спільно з Міністерством енергетики.

“Минулої доби енергетики відновили живлення для 3163 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій”, – повідомили в Міненерго.

Станом на ранок 31 жовтня енергосистема України залишається стабільною, хоча функціонування ускладнюється через пошкодження інфраструктури. Українці продовжують готуватися до опалювального сезону, незважаючи на масовані атаки, що завдали значних пошкоджень об’єктам генерації та енергомережам. У зв’язку з цим, громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години — з 17:00 до 22:00.

“Енергосистема наразі залишається стабільною та збалансованою, проте пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 9:30 ранку 31 жовтня рівень споживання електроенергії залишився на рівні попереднього дня. Згідно з прогнозами, сьогодні очікується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9542 МВт-год і потужністю 962 МВт.