Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у марафоні “Єдині новини”.

“Зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об’єктах. І там, де це можливо, енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи”, — сказала Гринчук.

Вона також підкреслила, що внаслідок комбінованої атаки 26 серпня енергосистема зазнала серйозних ушкоджень. Для збереження цілісності енергосистеми НЕК “Укренерго” у понеділок ввела аварійні відключення, а 27 серпня були запроваджені графіки погодинних відключень.

“Ми маємо розуміти, що енергетика знову під атаками ворога. Ситуація складна, але контрольована. І ми намагаємося робити все, щоб якомога швидше привести до ладу об’єкти і стабілізувати роботу енергосистеми”, — додала заступниця.