Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
“Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Разом з тим він наголосив, що ситуація на станції залишається загрозливою.
“Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції”, – заявив міністр.
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