Енергетики відновили роботу пошкодженої внаслідок обстрілів високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

“Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Разом з тим він наголосив, що ситуація на станції залишається загрозливою.

“Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції”, – заявив міністр.