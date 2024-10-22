Про це повідомила пресслужба Міненерго.

“Енергетики оперативно відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли.”, – заявили у дописі.

Міністр енергетики Герман Галущенко висловив подяку енергетикам за їхню важливу роботу, зазначивши, що зараз окупована ЗАЕС отримує електроенергію за двома лініями живлення.

Разом з тим, Галущенко наголосив, що через окупацію станції ворогом, ситуація на ній залишається вкрай небезпечною. Він підкреслив, що тільки повернення контролю над АЕС Україні може гарантувати безпечну експлуатацію цього об’єкта, найбільшої в Європі атомної електростанції.