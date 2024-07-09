Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“9 липня змінено обсяг застосованих обмежень споживання. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00”, — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись.
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