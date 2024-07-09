Сьогодні, 9 липня, енергетики застосовуватимуть тільки дві черги відключень до 16:00, замість анонсованих раніше 14:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“9 липня змінено обсяг застосованих обмежень споживання. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00”, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись.