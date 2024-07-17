"Енергоатом" достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок-тисячник після завершення планового ремонту та перевантаження ядерного палива.

Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.

“Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт”, – кажуть в “Енергоатомі”.

Всі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.