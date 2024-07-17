Про це повідомили в компанії.
Зазначається, що завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.
“Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт”, – кажуть в “Енергоатомі”.
Всі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.
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