Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.

“Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт”, – кажуть в “Енергоатомі”.

Всі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

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