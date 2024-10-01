Українські атомники 1 жовтня на 12 днів раніше під'єднали в енергосистему України енергоблок однієї з атомних електростанцій. Його запустили після ремонту. В енергосистемі заявки цьому додалося 1000 МВт.

Про це повідомила пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

Фахівці Енергоатома успішно під’єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС після планово-попереджувального ремонту. Атомники пишуть, що наразі триває набір потужності станції. Після того, як блок вийде на повну свою потужність, енергосистема України поповниться на 1000 МВт.

“Завдяки якісній роботі атомників, блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну”, — додають в енергокомпанії.

Керівник Енергоатома Петро Котін наголосив, що компанія робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до осені та зими.

Попередній енергоблок-тисячник АЕС повернули в роботу 23 серпня. Це також відбулося достроково. Наприкінці травня і в кінці липня закінчили ремонтні планові роботи на інших двох атомних енергоблоках.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що реактори Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ, не будуть перезапущені, доки продовжуються бойові дії.