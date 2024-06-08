Ввечері у п'ятницю, 7 червня, на виконання завдання Міністра енергетики України Германа Галущенка після планово-попереджувального ремонту до енергомережі успішно приєднано енергоблок однієї з АЕС. Це має підсилити українську енергетичну систему, а графіки вимкнення світла, ймовірно, стануть "мʼякшими".

Про це повідомляє “Енергоатом” у Telegram-каналі.

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі українських атомників всі необхідні роботи, зокрема, із вивантаження відпрацьованого ядерного палива та завантаженням свіжого, проведено якісно і вони завершилися на десять днів раніше запланованого терміну.

“Наші фахівці працюють цілодобово, докладаючи максимум зусиль для забезпечення стабільного енергопостачання. Наші вартові світла гідно тримають енергетичний фронт”, – зазначив керівник АТ “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Він додав, що планово-попереджувальні ремонти є ключовими для підготовки енергоблоків до ефективної роботи протягом наступного опалювального сезону.

“Одна тисяча МВт потужності, які ми сьогодні додали до мережі, значно підсилять нашу енергетичну систему і забезпечать надійне виробництво електроенергії для всіх споживачів”, – наголосив Котін.

В пресслужбі “Енергоатому” зауважили, що це вже третій енергоблок-тисячник, на якому проведено планово-попереджувальний ремонт.

Нагадаємо, що у суботу, 8 червня, графіки відключення світла у всіх регіонах діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.