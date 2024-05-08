Якщо ввечері споживання надалі зростатиме, компанія вдасться до аварійних відключень для побутових абонентів по всй країні.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

Як зазначається, обсяг обмежень компанія розподілить рівномірно між всіма областями. В компанії це пояснюють дефіцитом електроенергії, що викликаний масованою ракетно-дроновою атакою російських сил на енергооб’єкти.

Водночас, як повідомляється, якщо ввечері споживання й надалі зростатиме, “Укренерго” “буде змушене” вдатися до аварійних відключень для побутових абонентів по всй країні, наголосили в компанії.

В “Укренерго” закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 по 23:00, щоб уникнути таких відключень.

“Побутові споживачі: не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях. Бізнес та промисловість: зменшіть освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми”, – порадили в компанії.