Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

Як зазначається,  обсяг обмежень компанія розподілить рівномірно між всіма областями. В компанії це пояснюють дефіцитом електроенергії, що викликаний масованою ракетно-дроновою атакою російських сил на енергооб’єкти.

Водночас, як повідомляється, якщо ввечері споживання й надалі зростатиме, “Укренерго” “буде змушене” вдатися до аварійних відключень для побутових абонентів по всй країні, наголосили в компанії.

В “Укренерго” закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 по 23:00, щоб уникнути таких відключень.

“Побутові споживачі: не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях. Бізнес та промисловість: зменшіть освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми”, – порадили в компанії.

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