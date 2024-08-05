Україна та Росія не зможуть повністю зруйнувати енергосистеми одне одного, оскільки радянська система була максимально розгалуженою і дубльованою умовно три-чотири рази у певних вузлах.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «ТСН».

«Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас намагаються їх захистити, такі ж подібні заходи відбуваються у росії. Тільки вони пішли шляхом нарощування систем ППО. У них для цього спроможність набагато більша, бо вони є виробниками таких систем», — сказав Буданов.

Глава ГУР наголосив, що некоректно буде стверджувати, що можна повністю «покласти» енергосистему Росії. На його думку, окупанти також не зможуть повністю зруйнувати енергосистему України. Обидві країни мають у спадок радянську енергосистему.

Буданов зазначив, що атакуючи її, можна «зробити важким життя», але повністю зруйнувати — «майже нереально».