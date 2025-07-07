Посилення безпеки в територіальних центрах комплектування через атаки безпілотників

Згідно з повідомленням Facebook Сухопутних військ ЗСУ

У Кіровоградській області в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вжили додаткових заходів безпеки через нещодавні атаки російських військ на подібні установи в інших регіонах. Зокрема, на вході до центрів тепер чергує рота охорони, яка використовує металошукачі для перевірки відвідувачів.

Виконувачка обов’язків начальника групи комунікації Кіровоградського обласного ТЦК та СП, Катерина Гевель, повідомила, що наразі немає інформації про зміни в адресах центрів.

Нещодавно, 30 червня, у Кривому Розі сталися вибухи біля будівлі районного терцентру комплектування. Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа, в якій постраждали троє людей, один з яких отримав тяжкі травми. Цю інформацію підтвердив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

3 липня російські війська знову атакували, використовуючи безпілотники, територію Полтавського міського та обласного ТЦК та СП. Серед постраждалих виявилися двоє військових та двоє працівниць ЗСУ, про що повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

6 липня безпілотники завдали удару по Кременчуку, влучивши в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у сусідній житловий будинок. Цю інформацію підтвердили Сухопутні війська України у своїх повідомленнях.

За даними Сухопутних сил, 7 липня один з ударів російських військ припав на будівлю обласного ТЦК та СП у Харкові.

Того ж дня російська армія атакувала Запоріжжя, використавши шість безпілотників. Чотири з цих влучань сталися поблизу обласного ТЦК та СП, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали поранення.