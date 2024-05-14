Дивіться «Rockin‘ In The Free World» Ніла Янга у виконанні держсекретаря США та гурту «19.99» у київському підземному барі «БарменДиктат».

«З вами Сполучені Штати, з вами більша частина світу. І вони борються не лише за Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами», – сказав Блінкен перед імпровізованим виступом.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 травня, відбувається четвертий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення. Цього разу він обговорює низку питань з українськими високопосадовцями, зокрема, довгострокові зобов’язання щодо безпеки.

Проте Блінкен вирішив не оминути і культовий столичний заклад на Хрещатику. В соцмережах вже встигли пожартувати з цього приводу: