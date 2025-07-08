Забруднення річки Малий Утлюк на окупованому Запорізькому комбінаті: екологічна загроза

Як повідомляє прокуратура Запорізької області у повідомленні про виявлене забруднення річки Малий Утлюк шахтними водами, докладніше за архівним посиланням.

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області річка Малий Утлюк зазнала забруднення через шахтні води, що потрапили з захопленого російськими військами залізорудного комбінату. Про це стало відомо 8 липня від керівника Центру вивчення окупації та ексрадника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

“Ситуація загрожує екосистемі, тому що це отруйні речовини, які вилили в прісну воду. Відбувся інцидент, бо з минулого року комбінат повноцінно запрацював і там, напевно, не дотримуються ні екологічних правил, ні правил безпеки.” – Петро Андрющенко

Андрющенко також зазначив, що російська окупаційна влада не має наміру очищувати забруднену водойму.

“Не збираються вони вирішувати проблему. Ні, а нащо? В окупації колоніалізм чистого виду. Це не про здоров’я, не про суспільне здоров’я, не про екологію, не про навколишнє середовище, це суто про прибуток і все.” – Петро Андрющенко

5 липня так звана прокуратура Запорізької області зафіксувала забруднення річки Малий Утлюк та берегової зони шахтними водами через прорив трубопроводу на підприємстві Дніпрорудненський залізорудний комбінат, який функціонує на базі захопленого Запорізького залізорудного комбінату. Російські силовики наклали штраф на комбінат у розмірі два мільйони рублів.

Дніпрорудненський залізорудний комбінат був створений росіянами 1 липня 2022 року і працює на виробничих потужностях українського комбінату поблизу села Мала Білозерка. Директором підприємства є Юрій Мурай, уродженець Макіївки Донецької області, який після початку повномасштабного вторгнення зареєстрував у РФ благодійний фонд “Крим-СВО” та компанію “ММК імені Ілліча”.

11 жовтня 2023 року СБУ повідомила про підозру очільнику Запорізького залізорудного комбінату Олександру Неничу та шести його посібникам. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підкреслив, що захоплення комбінату загрожує екологічній ситуації в області, адже це єдине в Україні підприємство, яке добуває залізну руду з глибини 1 км без потреби збагачення.

Російські окупанти продовжують вивозити раніше видобуту залізну руду з території комбінату, що знаходиться під їх контролем. Втрата контролю над підприємством була офіційно заявлена 15 червня 2022 року керівництвом комбінату до СБУ та правоохоронних органів.

Запорізький залізорудний комбінат входив до 100 найбільших приватних компаній України з прибутком у 2 млрд грн у 2021 році. У 2019-2020 роках він добував по 4,5 млн тонн руди на рік, основними споживачами якої були “Запоріжсталь” Ріната Ахметова та металургійні компанії Європи.