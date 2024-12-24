Він знову це зробив! Непереможний український чемпіон Олександр Усик вдруге у 2024 році переміг британця Тайсона Фʼюрі, і захистивши свої пояси став головним героєм усіх новин профі-боксу. Пропонуємо згадати все найцікавіше, що відбувалося на рингу в Ер-Ріяді, а також навколо поєдинку Усик — Фʼюрі.

Як це було?

Поєдинок за титули WBA, WBC, WBO та IBO видався досить напруженим та непростим для обох суперників. Дебютні раунди відзначалися досить рівною боротьбою в рингу. Ф’юрі діяв дещо брудно, часто завдаючи ударів по потилиці Усика, але зумів завершити перші два раунди на свою користь.

Однак надалі українець зміг вирівняти хід двобою та поступово перебрав ініціативу на себе. У чемпіонських раундах Фʼюрі намагався використати свою вагу, тиснучи на Усика, який був на чверть центнера легшим, аби виснажити українця ще більше. Проте Усик вистояв і продемонстрував значно вищу активність. У підсумку обійшлося без нокауту та навіть нокдаунів, і всі троє суддів одноголосно зафіксували перемогу Усика з однаковим рахунком – 116:112.

Дискусії навколо результатів

Але з рішенням рефері присудити перемогу Олександру Усику були згодні не всі. Одразу після бою про те, що він був впевнений у власній перемозі, а судді своїм рішенням зробили українцеві подарунок, заявив сам Тайсон Фʼюрі. Проте й без нього деякі експерти зі світу боксу вважали такий результат несправедливим.

Наприклад, відомий британський промоутер Еді Гірн заявив, що за його особистими підрахунками перед вирішальною трихвилинкою поєдинку Фʼюрі вів за виграними раундами з рахунком 6:5, і звідси випливає, що бій мав би завершитися, в кращому для Усика випадку, внічию.

Ще кілька фахівців, серед яких були Шакур Стівенсон, Шон Портер, Тоні Белью, вважають, що Усик здобув перемогу заслужено, однак не так переконливо, як відображають судівські записки.

Але переважна більшість експертів у світі все ж не мають сумнівів у справедливості такого підсумку двобою. Свою впевненість у правильності рішення суддів та підрахунку очок висловили, зокрема, Джордж Камбосос, головний редактор журналу The Ring Даг Фішер, Дейв Колдвелл, Джеймел Герінг, Джош Тейлор та інші відомі люди зі світу боксу.

Що далі?

Після другої перемоги Олександра Усика українських вболівальників найбільше бентежить одне питання: які плани на майбутнє має наш чемпіон. Відповідь на нього ми частково отримали одразу після поєдинку в Ер-Ріяді.

Після завершення бою та оголошення результатів у ринг піднявся чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа та попросив Усика про ще один поєдинок, який міг би стати для англійця реваншем за поразку нокаутом у 9 раунді у 2023 році. Усик, своєю чергою, виклик прийняв і попросив організувати цей бій.

Ще одна зустріч між Усиком та Дюбуа дійсно стане новим боєм століття за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, адже саме Даніель володіє єдиним титулом, якого українцеві бракує для повної колекції з чотирьох головних поясів. Тому бій з Дюбуа дійсно виглядає найбільш логічним розвитком подій, а перемога в ньому могла б стати яскравою крапкою у видатній карʼєрі Олександра.