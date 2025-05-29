Ердоган про мир в Україні: дипломатія та переговори в Стамбулі

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що країна активно використовує всі свої дипломатичні ресурси для досягнення миру в Україні. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції після свого візиту до Азербайджану.

Ердоган зазначив, що війна між Росією та Україною стала багатогранною кризою, яка вплинула не лише на ці дві держави, а й на міжнародну спільноту в цілому.

“Наш міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідав Москву, де провів переговори з російським колегою Сергієм Лавровим. Він висловив бажання, щоб другий раунд переговорів між Росією та Україною відбувся в Стамбулі. Сподіваємося, що мирний процес у Стамбулі буде відновлено”, – сказав президент Туреччини.

Він також підкреслив, що заява Лаврова є важливим сигналом, який не слід ігнорувати, адже вона підвищує надію на досягнення миру.

“Ми продовжуємо прагнути до миру і будемо підтримувати контакти як з Росією, так і з Україною. Наша активність у цьому напрямку є можливістю для встановлення тривалого миру”, – додав Ердоган.

Президент Туреччини наголосив на важливості не втрачати цю можливість під час кожної зустрічі з міжнародними партнерами.

“Ми закликаємо: не закривайте двері, поки вони відкриті. Рішення полягає в розширенні діалогу та дипломатії. Ми використовуємо всі наші дипломатичні можливості для досягнення миру. Гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є не лише гуманітарним обов’язком, а й відповіддю на інтереси нашої країни”, – підкреслив Ердоган.

Він висловив сподівання, що в результаті зусиль щодо миру вдасться досягти бажаного компромісу.