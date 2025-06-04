Ердоган ініціює зустріч лідерів України, США, Росії та Туреччини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив ініціативу провести зустріч чотирьох лідерів, до якої увійдуть він сам, Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Володимир Путін. Цю інформацію озвучив український президент під час брифінгу в Києві 4 жовтня.

Володимир Зеленський зазначив, що під час розмови з Ердоганом обговорювалася можливість організації зустрічі між лідерами України, Туреччини, США та Росії. Президент України підкреслив свою готовність до проведення такої зустрічі в будь-який час.

“Моя така особиста пропозиція: всі сторони від цього виграють, якщо вони хочуть закінчення війни. Якщо президент Трамп підтримає таку ідею, ми будемо вдячні.” – Володимир Зеленський

Ця новина наразі перебуває в процесі оновлення.