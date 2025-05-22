Ердоган не балотуватиметься на наступний термін: нова Конституція Туреччини

Реджеп Ердоган, президент Туреччини, оголосив про своє рішення не балотуватися на наступний термін на посаді глави держави. Він підкреслив, що основним завданням для країни є створення нової Конституції, яка відповідатиме сучасним викликам та реаліям.

Цю інформацію Ердоган озвучив журналістам після повернення з неформального саміту Організації турецьких держав, що проходив в Угорщині, за повідомленням інформаційного агентства Anadolu.

Президент зазначив, що Туреччина та світ зазнають швидких змін, а чинна Конституція, прийнята у 1982 році після військового перевороту, вже не відповідає актуальним вимогам. Він акцентував увагу на тому, що цей документ, створений в умовах путчу, стримує розвиток країни.

Ердоган підкреслив, що нова Конституція повинна бути розроблена самими громадянами, а не нав’язана військовими чи іншими силами. Він зауважив, що попередні Конституції Туреччини були ухвалені під тиском і не відображали справжню волю народу. За його словами, ця реформа є необхідною не лише для нього, а для всієї держави.

Варто зазначити, що Реджеп Ердоган займає пост президента з 2014 року, і його нинішні повноваження закінчуються у 2028 році. Він перебуває на своєму третьому терміні. Хоча турецька Конституція формально забороняє президенту займати цю посаду більше ніж два терміни, у 2018 році були внесені зміни, які трансформували систему правління з парламентської на президентську. Після цього Міністерство юстиції Туреччини ухвалило рішення, що перший термін Ердогана не враховується.