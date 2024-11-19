Ердоган не підтримує дозвіл США на використання Україною ракет ATACMS по Росії

Про це Ердоган заявив на прес-конференції за підсумками дводенного саміту G20 у Бразилії, передає Sky News.
У президента Туреччини запитали, чи підтримує він крок США або вважає, що це може загрожувати прямою конфронтацією з Москвою, включаючи ризик ядерної війни.
“Ми ніколи не можемо сказати, що війна із застосуванням ядерної зброї може призвести до чогось позитивного”, – відповів на це турецький президент.
За його словами, використання Україною ракет ATACMS свідчить про “потенційні або можливі наслідки”, які він назвав “негативним розвитком подій”.
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