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Ердоган не підтримує дозвіл США на використання Україною ракет ATACMS по Росії

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, заявив що не підтримує рішення США щодо дозволу Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російській території.

Вівторок, 19 листопада 2024, 21:47

Про це Ердоган заявив на прес-конференції за підсумками дводенного саміту G20 у Бразилії, передає Sky News.

У президента Туреччини запитали, чи підтримує він крок США або вважає, що це може загрожувати прямою конфронтацією з Москвою, включаючи ризик ядерної війни.

“Ми ніколи не можемо сказати, що війна із застосуванням ядерної зброї може призвести до чогось позитивного”, – відповів на це турецький президент.

За його словами, використання Україною ракет ATACMS свідчить про “потенційні або можливі наслідки”, які він назвав “негативним розвитком подій”.

Теги: війна, Ердоган, Туреччина, удари вглиб РФ, Україна

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