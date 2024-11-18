Ердоган планує представити “мирний план” щодо війни РФ проти України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує презентувати свій "мирний план" щодо війни Росії проти України на саміті G20, який відбудеться в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Про це пише видання Bloomberg.

Згідно з джерелами, пропозиція президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана передбачає замороження бойових дій на нинішніх позиціях сторін.

Крім того, Ердоган пропонує відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку для Кремля. У рамках цієї ініціативи передбачається створення демілітаризованої зони на сході України, зокрема в районах Донбасу, де Росія контролює території з 2014 року.

Також план передбачає розміщення міжнародних військ у цій зоні, а Україні пропонують військові поставки як компенсацію за відмову від вступу в НАТО.

Турецькі офіційні особи визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід.

Вони прагнуть відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій і зосередитися на забезпеченні стабільного перемир’я в першу чергу, йдеться у публікації.

Джерела агентства стверджують, що Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.